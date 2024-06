UnipolSai Assicurazioni SpA est une compagnie d'assurance multirisque d'Unipol Gruppo basée en Italie. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs : Assurance, Immobilier et Autres activités. La division Assurance propose une gamme de polices d'assurance liées aux segments vie et non-vie, y compris la responsabilité civile automobile (RCA). Elle est également active dans le domaine de la bancassurance. La division Immobilier gère un portefeuille d'actifs immobiliers. La division Autres activités comprend les activités liées aux secteurs de l'hôtellerie, de la santé et de l'agriculture. La société opère à travers 5 divisions (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA et La Previdente) et possède plus de 2 800 agences d'assurance en Italie. Elle est également présente en Serbie par l'intermédiaire de DDOR Novi Sad.