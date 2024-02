(Alliance News) - Le conseil d'administration d'UnipolSai Spa a annoncé vendredi qu'il avait analysé les résultats préliminaires de l'exercice 2023, une période qui s'est clôturée avec un bénéfice net consolidé de 766 millions d'euros, en hausse par rapport aux 651 millions d'euros de l'année précédente.

Le conseil d'administration propose donc la distribution d'un dividende en légère hausse à 0,165 euro, contre 0,16 euro en 2022.

Au 31 décembre 2023, les primes d'assurance directe, avant réassurance cédée, s'élevaient à près de 15,1 milliards d'EUR, soit une hausse de plus de 10 % par rapport aux 13,6 milliards d'EUR enregistrés au 31 décembre 2022.

Le ratio combiné au 31 décembre 2023 est de 98,2 % contre 98,6 % au 30 septembre 2023.

Le taux de sinistralité s'établit à 71,5 %, contre 71,9 % pour les neuf premiers mois de 2023, tandis que le taux de frais s'élève à 26,7 %, ce dernier étant en ligne avec les 26,7 % au 30 septembre 2023.

Le rendement brut du portefeuille de placements financiers d'assurance du groupe a été de 3,8 % des actifs investis, dont 3,4 % provenant des coupons et dividendes et 0,4 % des réalisations et valorisations.

Le ratio de solvabilité individuel au 31 décembre 2023 est de 283%, contre 288% au 31 décembre 2022, net des dividendes attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.