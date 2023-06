UnipolSai présente la police d'assurance automobile "au kilomètre" BeRebel

(Alliance News) - UnipolSai Spa a levé le rideau sur BeRebel, l'insurtech "pay-per-you", une première en Italie et en Europe avec une police d'assurance automobile entièrement numérique, mensuelle et basée sur le kilométrage.

BeRebel a un coût mensuel minimum d'environ 10 euros, dans lequel 200 km sont inclus. À la fin du mois, tout kilomètre supplémentaire parcouru sera compensé au coût par kilomètre indiqué dans la police, qui est d'environ 2 cents par kilomètre. Les kilomètres non utilisés peuvent être reportés au mois suivant.

La police, qui s'adresse pour l'instant uniquement aux voitures à usage privé, peut être souscrite sur le site web et sur l'appli, même si ce n'est que pour un mois, et implique l'installation en libre-service dans la voiture d'un petit dispositif télématique qui compte les km, intervient en fournissant une assistance en cas d'accident et permet une réduction dans le décompte de fin de mois sur la base du style d'utilisation et de conduite constaté au cours de ce mois.

Le contrat est géré par une seule application pour toutes les voitures de la famille avec un seul décompte à la fin du mois : sur l'application, on peut simuler le coût annuel, suivre les kilomètres parcourus et son style d'utilisation et de conduite jour après jour, suivre les coûts accumulés et disposer de tous les documents d'assurance en format numérique et dématérialisé.

"Grâce à la longue expérience d'Unipoltech et de Leithà, une société technologique du Groupe Unipol, BeRebel renouvelle la façon dont l'assurance directe est pratiquée en Italie grâce à un modèle basé sur les données télématiques, où UnipolSai Assicurazioni est le leader mondial avec environ quatre millions de dispositifs installés en plus d'une décennie, ainsi que sur une expérience client totalement numérique", a déclaré Leonardo Felician, fondateur et PDG de BeRebel. "La télématique est essentielle à la fois dans la sélection du risque et au moment du sinistre, mais le respect de la vie privée est absolu et garanti.

"BeRebel se caractérise non seulement par le caractère innovant de son offre, particulièrement adaptée à ceux qui parcourent moins de 10 à 12 000 kilomètres par an, mais aussi par l'importance qu'elle accorde à la durabilité environnementale : les clients qui le souhaitent peuvent compenser 50 % des émissions de CO2 des kilomètres qu'ils ont parcourus ; les 50 % restants seront pris en charge par BeRebel", explique UnipolSai.

L'action d'UnipolSai reste stable à 2,28 euros par action.

