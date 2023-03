UnipolSai réduit son dividende ; sur la base d'un bénéfice et d'un encaissement normalisés

(Alliance News) - UnipolSai Spa a annoncé vendredi avoir confirmé ses comptes préliminaires pour 2022, publiés en février, qui font état d'un bénéfice net consolidé de 651 millions d'euros, contre 723 millions d'euros un an plus tôt.

Déduction faite des éléments exceptionnels qui ont caractérisé les résultats 2021 et 2022, notamment l'affectation d'un fonds de solidarité pour la préretraite d'environ 900 salariés comptabilisée au dernier trimestre, le résultat net normalisé 2022 de 789 millions d'euros est nettement supérieur au résultat normalisé 2021 de 596 millions d'euros.

Au 31 décembre 2022, les primes d'assurance directe, brutes de réassurance cédée, s'élèvent à 13,65 milliards d'EUR, en hausse de 2,4 % par rapport à 13,33 milliards d'EUR au 31 décembre 2021.

Les affaires directes non-vie, à 8,30 milliards d'euros, ont connu une croissance significative de 4,5 % par rapport à 7,94 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Les affaires automobiles ont augmenté de 1,3 % par rapport à l'année précédente, enregistrant des primes de 3,89 milliards d'euros. Les affaires non-motrices ont enregistré de très bonnes performances, avec des primes de 4,42 milliards d'euros, en hausse de 7,6 % par rapport au 31 décembre 2021.

Le ratio combiné des affaires directes au 31 décembre 2022 est de 91,0 % ou 93,8 % net de réassurance contre 92,5 % au 31 décembre 2021 ou 95,0 % net de réassurance.

Le résultat avant impôts du secteur non-vie s'élève à 711 millions d'euros contre 752 millions d'euros l'année précédente ; hors éléments non récurrents, le résultat 2022 de 889 millions d'euros est nettement supérieur aux 730 millions d'euros réalisés en 2021.

En Vie, le Groupe a réalisé un encaissement de primes directes de 5,34 milliards EUR, globalement en ligne avec les 5,39 milliards EUR enregistrés au cours de l'exercice 2021, dans un environnement de marché défavorable caractérisé par des niveaux d'inflation élevés, une forte volatilité sur les marchés financiers et des taux d'intérêt en hausse.

Le financement direct d'UnipolSai a augmenté à EUR 3,39 milliards, soit une hausse de 18% par rapport à 2021, bénéficiant de la reconnaissance de nouveaux mandats de gestion de fonds de pension au troisième trimestre.

Le bénéfice avant impôt en vie s'élève à 275 millions d'EUR, contre 218 millions d'EUR en 2021 - respectivement 295 millions d'EUR et 210 millions d'EUR de résultats normalisés. La croissance est attribuable à l'amélioration des marges techniques et financières, favorisée par l'environnement actuel et futur de hausse des taux d'intérêt.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 5,81 milliards d'euros au 31 décembre 2022 contre 8,23 milliards d'euros au 31 décembre 2021, dont 5,57 milliards d'euros sont attribuables au groupe. La variation au cours de la période a été affectée par la réduction des valeurs de marché des obligations et des actions en portefeuille.

Le ratio de solvabilité individuel d'UnipolSai au 31 décembre 2022 était de 288 %, contre 326 % à la fin de 2021, tandis que le ratio de solvabilité consolidé basé sur le capital économique était de 272 %, contre 284 % au 31 décembre 2021.

Le conseil d'administration proposera la distribution d'un dividende de 0,16 EUR par action - avec un rendement de 6,4 % - contre 0,19 EUR par action en 2021, pour un montant total d'environ 453 millions d'EUR, en ligne avec les prévisions du plan stratégique.

