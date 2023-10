Unique Hotel & Resorts Limited est une société de gestion hôtelière et d'accueil. La société possède et exploite le Westin Dhaka, qui est un hôtel de luxe cinq étoiles situé au Bangladesh. Le Westin Dhaka propose des chambres et des suites, notamment une suite exécutive, une chambre deluxe king, une chambre deluxe twin, une chambre de spécialité, une chambre renewal king, une chambre renewal twin, une chambre executive club king, une chambre executive club twin et une suite junior. Ses équipements sur place comprennent un restaurant, un centre de remise en forme, un spa, une piscine extérieure, un bain à remous, un espace de réunion, un magasin de proximité, une boutique de cadeaux, un service de nettoyage à sec, une blanchisserie, un salon de coiffure, un service en chambre, un service en chambre 24 heures sur 24, des appels de réveil, un service de ménage quotidien, un service de retournement, une kitchenette et un service sur demande.