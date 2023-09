L'UNISON CO., LTD. est une entreprise coréenne qui se consacre principalement à l'énergie éolienne. La société produit des éoliennes et des tours d'éoliennes, construit des unités d'éoliennes, conçoit des unités et des systèmes de générateurs d'éoliennes, et fournit des services d'installation et de maintenance. La Société est également engagée dans des activités de conseil en gestion, d'ingénierie et de recherche. La Société exerce ses activités sur le marché national et sur les marchés étrangers.