Unisys Corporation annonce des changements au sein de sa direction

Erin Mannix, Vice-présidente, Chief Accounting Officer et Corporate Controller d'Unisys Corporation et principale responsable de la comptabilité, quittera l'entreprise le 5 mai 2023. Immédiatement après le départ de Mme Mannix, William M. Reinheimer occupera le poste de principal responsable de la comptabilité de la société jusqu'à ce qu'un successeur à Mme Mannix soit nommé. M. Reinheimer, âgé de 74 ans, a occupé au fil des ans divers postes de comptable au sein de l'entreprise, dont le plus récent est celui de vice-président et de contrôleur adjoint de l'entreprise.

M. Reinheimer a précédemment occupé le poste de comptable principal par intérim d'octobre 2007 à février 2008 et de février 2015 à décembre 2015.