Unit Corporation est une société de forage à façon de gaz naturel. La société se consacre principalement au développement, à l'acquisition et à la production de propriétés pétrolières et gazières, au forage de puits de gaz naturel et de pétrole, ainsi qu'à l'achat, à la vente, à la collecte, au traitement et à la transformation du gaz naturel. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Pétrole et gaz naturel, Forage à façon et Intermédiaire. Le secteur du pétrole et du gaz naturel explore, développe, acquiert et produit des propriétés pétrolières et gazières pour son propre compte. Le segment Forage à façon s'engage à forer des puits de pétrole et de gaz naturel à terre pour le compte de tiers et pour son propre compte. Le segment Mid-Stream achète, vend, collecte, transforme et traite le gaz naturel pour des tiers et pour son propre compte. Les propriétés productrices de pétrole et de gaz naturel, les propriétés non prouvées et les actifs connexes de la société sont principalement situés dans l'Oklahoma et au Texas, ainsi que dans l'Arkansas, le Kansas et le Dakota du Nord dans une moindre mesure.