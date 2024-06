(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

Zambeef Products PLC - entreprise de vente au détail et de produits alimentaires de la chaîne du froid centrée sur l'Afrique - annonce la nomination de Patrick Wanjelani à la présidence du conseil d'administration - Wanjelani quitte son poste actuel de président de Kenya Reinsurance Corporation Zambia Ltd - M'boo Mumba démissionne également de son poste de directeur financier avec effet au 17 juillet, après quatre années passées au sein de l'entreprise.

----------

Unite Group PLC - Propriétaire, gestionnaire et promoteur de logements pour étudiants basé à Bristol - Annonce le prix d'une obligation non garantie de 400 millions de livres sterling, d'une durée de 8 ans - Les obligations porteront un coupon de 5,6 % - Suite à l'émission des obligations, la maturité moyenne pondérée de la dette de la société passera de 3,8 ans en décembre à 4,3 ans.

----------

Oracle Power PLC - Développeur de projets miniers centrés sur l'Australie et le Pakistan - Annonce que des géologues seront sur place cette semaine aux projets de cuivre et d'argent de Blue Rock Valley dans le bassin d'Ashburton, en Australie occidentale - Les géologues évalueront les avantages du programme d'échantillonnage géochimique, du programme géophysique de gravité au sol, et vérifieront sur le terrain une anomalie électromagnétique près des travaux antérieurs.

----------

Power Metal Resources PLC - Société d'exploration basée à Londres - Conclusion d'un accord d'option d'achat d'actions pour l'avancement du projet aurifère Tati au Botswana - L'accord est conclu avec Power Metal, Tati Greenstone Resources PTY LTD, société constituée au Botswana et filiale à 100 % de Power Metal, et Tuscan Holding PTY LTD - Sous réserve de l'exercice de l'option, PM, par l'intermédiaire de TGR, conservera une participation de 25 % libre de toute charge, Sous réserve de l'exercice de l'option, PM, par l'intermédiaire de TGR, conservera une participation de 25 % sans intérêt jusqu'à la mise en production de la licence 049/2022 - Après cela, TGR deviendra une entité qui versera des dividendes importants à partir des flux de trésorerie nets générés par la production d'or - PM conservera le droit à une participation de 100 % dans les autres licences détenues par TGR, à l'exclusion de la licence PL049/2022 - Tuscan disposera de 730 jours pour entreprendre des travaux de prospection, d'exploration et d'évaluation - Une fois ces travaux achevés et sous réserve que Tuscan soit responsable de la couverture des coûts, Tuscan pourra exercer l'option de souscrire 75 % des actions de TGR.

----------

Sorted Group Holdings PLC - Opérateur de plateforme de livraison basé à Manchester - La perte avant impôt pour 2023 se creuse à 1,7 million de livres sterling, contre 850 578 livres sterling l'année précédente. Les recettes chutent de 52% à 53 066 GBP contre 110 856 GBP. Les frais administratifs, hors dépréciation et amortissement, ont baissé de 24 %, passant de 723 149 GBP à 551 530 GBP. La trésorerie et les équivalents ont chuté de 77 %, passant de 4,1 millions de GBP à 955 112 GBP. En juin, un prêt de 2,6 millions de livres sterling a été obtenu à des fins de fonds de roulement. Le président Simon Wilkinson déclare : "Nous sommes bien financés et stratégiquement positionnés pour l'avenir".

----------

RUA Life Sciences PLC - Société de portefeuille basée à Glasgow et regroupant plusieurs entreprises de dispositifs médicaux - La fonction de président exécutif sera remplacée par la nomination de Geoff Berg, actuel administrateur non exécutif, en tant que président non exécutif. Bill Brown assume un nouveau rôle en tant que directeur général et travaille en étroite collaboration avec Lachlan Smith, qui reste directeur financier. La société attribue des options sur environ 3,7 millions d'actions ordinaires de 0,05 GBP aux administrateurs et au personnel. Après l'émission, la société aura 5,6 millions d'actions sous option, soit 9 % du capital social émis.

----------

Rockwood Strategic PLC - Fonds d'investissement axé sur un portefeuille de petites entreprises publiques britanniques - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, la valeur de l'actif net s'est élevée à 206,04 pence par action, contre 1959,56 pence l'année précédente. Le capital social passe de 25,4 millions d'euros à 31,2 millions d'euros au cours de l'année. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire a augmenté de 5,1 %, contre 7,1 % pour le FTSE Small Cap. Déclaration d'un dividende de 0,6 pence, aucun n'ayant été versé l'année dernière.

----------

Arc Mineral Ltd - Propriétaire d'actifs miniers enregistré aux Îles Vierges britanniques - Reprise des négociations sur l'AIM après avoir demandé une suspension temporaire le 17 juin à la suite d'une confusion concernant les demandes de licence - Les demandes présentées par Handa Resources Ltd et Zaco Investments Ltd, dans lesquelles Arc détient indirectement une participation, ont été rejetées, mais un appel est prévu.

----------

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

