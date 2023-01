Le chiffre d'affaires annuel de Nichols augmente de 14 % et un nouveau président non exécutif est nommé.

(Alliance News) - Nichols PLC a annoncé mercredi un bond de 14% de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et a nommé Elizabeth McMeikan comme prochaine présidente non exécutive.

Dans une mise à jour commerciale, l'entreprise de boissons rafraîchissantes basée à Newton-le-Willows, en Angleterre, a déclaré que le chiffre d'affaires pour 2022 avait bondi de 14% pour atteindre 164,9 millions de livres sterling.

Elle a noté que la marque Vimto a continué à bien fonctionner, sa valeur de marque ayant augmenté de 3,4 % au Royaume-Uni. L'entreprise a noté que cela correspondait largement à la performance de sa route vers le marché britannique des produits emballés.

Elle a ajouté qu'en dépit des pressions inflationnistes continues, qui se sont accélérées au cours du second semestre de l'année, la société prévoit de déclarer un bénéfice avant impôts pour l'ensemble de l'année conforme aux attentes du marché.

En 2021, Nichols a déclaré un bénéfice avant impôts de 6,5 millions de GBP et un chiffre d'affaires de 118,7 millions de GBP.

En ce qui concerne l'avenir, Nichols a déclaré qu'elle reconnaît que 2023 sera une année difficile, car les pressions du coût de la vie ont un impact sur la demande des consommateurs sur toutes les voies d'accès au marché. Cependant, il prévoit d'atténuer ces pressions par une gestion efficace des coûts et des revenus.

"Le groupe dispose d'un modèle commercial éprouvé, diversifié et international. Cependant, il n'est pas à l'abri des pressions inflationnistes importantes et en accélération qui ont un impact sur les marchés plus larges de la consommation et des boissons non alcoolisées", a expliqué la société.

Elle a ajouté qu'elle s'attend actuellement à ce que le bénéfice avant impôts de 2023 soit globalement en ligne avec les résultats de 2022, mais qu'elle reste confiante dans une "progression significative" en 2024, à mesure que les pressions inflationnistes diminuent.

Nichols a déclaré : "Avec un historique de croissance à long terme, une stratégie éprouvée et diversifiée, une gamme de marques de qualité et un bilan solide, le conseil d'administration reste très confiant dans le fait que le groupe est très bien positionné pour réaliser ses plans de croissance à long terme."

La société prévoit d'annoncer ses résultats préliminaires pour 2022 le 1er mars.

Dans d'autres nouvelles, Nichols a également nommé Elizabeth McMeikan comme sa nouvelle présidente non exécutive.

En avril 2022, le président du conseil d'administration John Nichols annonce qu'il prévoit de prendre sa retraite après 15 ans en tant que président et 50 ans au total au sein de la société.

Mme McMeikan prévoit de rejoindre la société le 1er février en tant que directrice non exécutive, avant de devenir présidente non exécutive lors de l'assemblée générale annuelle de Nichols le 26 avril.

La société a déclaré que Mme McMeikan est actuellement directrice indépendante senior et présidente du comité de rémunération de Unite Group PLC, directrice non exécutive et présidente du comité ESG de Dalata Hotel Group PLC, directrice indépendante senior et présidente du comité de rémunération de McBride PLC, et directrice non exécutive senior indépendante de Custodian REIT PLC.

Auparavant, elle a fait une carrière de cadre chez Colgate-Palmolive Co et Tesco PLC.

Mercredi, la société a confirmé que Nichols restera au conseil d'administration en tant que directeur non exécutif. Il occupera le deuxième des deux postes de la famille Nichols au sein du conseil, aux côtés du directeur non exécutif James Nichols. Nichols a été fondée en 1908 par John Noel Nichols ; il a créé 'Vimtonic' pour donner aux gens "Vim & Vigour".

Le président Nichols a déclaré : "Après un processus de recherche approfondi, le comité des nominations a identifié en Liz une candidate exceptionnelle pour prendre la relève à la présidence du groupe. Elle possède une expérience significative dans les entreprises orientées vers les consommateurs et les conseils d'administration de sociétés publiques, ce qui, j'en suis sûr, sera d'une grande valeur pour le groupe."

Les actions de Nichols étaient en baisse de 2,7% à 1 070,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

