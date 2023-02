Le groupe Unite augmente son dividende annuel de 48% en raison de la hausse des bénéfices.

(Alliance News) - Unite Group PLC a annoncé mardi une augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour l'ensemble de l'année, en raison de la hausse de la demande de logements étudiants.

Les actions étaient en hausse de 0,8% à 993,00 pence chacune mardi matin à Londres.

Unite Group est un propriétaire, gestionnaire et promoteur de logements étudiants construits sur mesure, basé à Bristol, en Angleterre.

Pour 2022, le revenu locatif total s'est élevé à 241,7 millions de GBP, soit une hausse de 16 % par rapport aux 209,0 millions de GBP de l'année précédente. Le bénéfice ajusté a augmenté de 48 %, passant de 110,1 millions de GBP à 163,4 millions de GBP.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 4,3 %, passant de 343,1 millions de GBP à 358,0 millions de GBP.

Unite Group a noté un taux d'occupation de 99 % et une croissance des loyers de 3,5 % pour l'année universitaire 2022/2023, contre 94 % et 2,3 % un an plus tôt.

Le revenu total a toutefois légèrement baissé de 2,8 %, passant de 266,9 millions de GBP à 259,3 millions de GBP, alors que le coût des ventes a augmenté à 70,3 millions de GBP, contre 64,4 millions de GBP un an plus tôt.

Le directeur général Richard Smith a déclaré : "Nous avons réalisé une solide performance opérationnelle en 2022, avec des bénéfices et des dividendes dépassant leur niveau pré-pandémique, grâce à un retour à une occupation complète, à une amélioration de la croissance des loyers et à des investissements dans notre patrimoine. Les perspectives pour l'entreprise et le secteur de l'enseignement supérieur britannique sont solides, avec une demande soutenue par la croissance démographique, des taux de candidature élevés et un nombre croissant d'étudiants internationaux."

La société a déclaré un dividende total de 32,7 pence par action pour l'ensemble de l'année, soit une augmentation de 48% par rapport aux 22,1 pence de l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, Unite Group a déclaré qu'il constate une forte demande de logements pour étudiants, ajoutant que 83 % des chambres sont désormais vendues pour l'année universitaire 2023/2024, ce qui est nettement supérieur à l'année précédente ainsi qu'aux niveaux pré-pandémiques.

