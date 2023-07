(Alliance News) - Unite Group PLC a déclaré lundi que les réservations pour l'année universitaire 2023/24 restaient à des "niveaux record", tandis que son portefeuille immobilier a augmenté de 1,2% en valeur par rapport au trimestre précédent.

Le propriétaire, gestionnaire et développeur de logements étudiants spécialisés basé à Bristol a déclaré que 98% des chambres pour Unite UK Student Accommodation Fund et London Student Accommodation Joint Venture étaient maintenant vendues, contre 91% en 2022/23, car la demande est restée forte à la fois de la part des partenaires universitaires et des étudiants qui réservent des logements sur une base de location directe.

Unite a déclaré que les accords de nomination couvraient 56 % du nombre total de lits par rapport à l'année précédente, ce qui représente une augmentation d'environ 2 000 lits, car les universités "comptent de plus en plus sur les partenaires pour répondre à leurs besoins en matière d'hébergement".

Par ailleurs, le portefeuille immobilier de l'USAF était évalué de manière indépendante à 2,92 milliards de livres sterling au 30 juin, soit une hausse de 1,2 % au cours du deuxième trimestre, à périmètre constant.

Unite a déclaré que l'augmentation de la valeur était due à une croissance trimestrielle des loyers de 2,2 % et à une augmentation de 5 points de base des rendements immobiliers. Le portefeuille comprend 27 924 lits dans 71 propriétés réparties dans 19 villes universitaires au Royaume-Uni, a déclaré Unite.

Le portefeuille d'investissement de LSAV a été évalué de manière indépendante à 1,94 milliard de livres sterling, soit une augmentation de 1,1 % à périmètre constant au cours du trimestre.

Unite a déclaré que l'augmentation de la valeur de LSAV était due à une croissance trimestrielle des loyers de 2,0 % et à une augmentation de 4 points de base des rendements immobiliers. Le portefeuille d'investissement de LSAV comprend 9 716 lits répartis sur 14 propriétés à Londres et Aston Student Village à Birmingham, a déclaré Unite.

"Nos excellents résultats en matière de location continueront à soutenir les évaluations de nos propriétés alors que le marché s'adapte à un environnement de taux d'intérêt plus élevés", a déclaré Richard Smith, directeur général d'Unite Students.

"L'offre de logements spécialement construits pour les étudiants ne peut répondre à la demande croissante des étudiants, alors que les propriétaires de logements collectifs quittent le secteur. Unite est particulièrement bien placé pour répondre à ce besoin de logement grâce à sa plate-forme d'exploitation de premier ordre, à ses relations avec les universités et à ses capacités de gestion d'actifs."

Unite a ajouté que les deux portefeuilles étaient désormais évalués à des rendements moyens pondérés de 5,1 % et 4,3 % respectivement, et que le groupe au sens large s'attendait à ce que les évaluations de son portefeuille détenu à 100 % au 30 juin soient "globalement cohérentes" avec les mouvements d'évaluation de l'USAF et de la LSAV au cours du premier semestre de l'année.

Entre-temps, la société a déclaré qu'elle s'était engagée dans quatre projets de développement d'un coût total de 339 millions de livres sterling et d'un rendement mixte de 6,7 % pour les éléments de logement étudiant.

Les coûts restants de 179 millions de livres sterling pour achever ces projets seront financés par la trésorerie du groupe et la marge de manœuvre de la dette engagée de 393 millions de livres sterling au 30 juin, a déclaré Unite.

Au cours du deuxième trimestre, Unite a conclu un nouveau prêt garanti de 400 millions de livres sterling, refinançant son obligation de 380 millions de livres sterling arrivée à échéance en juin. La société a déclaré que le prêt de sept ans est assorti d'un taux fixe de 5,4 % et qu'il est conforme à ses prévisions antérieures d'un coût global de la dette de 3,6 % en 2023 sur la base d'une vision à long terme.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

