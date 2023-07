(Alliance News) - Unite Group PLC a annoncé mardi avoir levé 300 millions de livres sterling par le biais d'un placement, d'une souscription et d'une offre d'actions au détail.

Le propriétaire, gestionnaire et promoteur de logements pour étudiants, basé à Bristol, a dévoilé lundi son projet de lever 300 millions de livres sterling afin de financer deux nouveaux projets de développement et d'accélérer les initiatives visant à améliorer les rendements futurs.

Les actions ont été vendues au prix de 905 pence chacune, soit une décote de 4,2 % par rapport au cours de clôture de 945 pence lundi.

Les actions d'Unite Group ont baissé de 1,5 % à 930,50 pence l'unité à Londres tôt mardi.

Mardi, Unite a déclaré qu'un total de 32,7 millions d'actions nouvelles avaient été placées, ce qui a permis de lever 296 millions de livres sterling.

Les administrateurs de la société ont souscrit 13 253 actions, ce qui a permis de lever 120 000 livres sterling. En outre, les investisseurs individuels ont souscrit 441 989 actions, ce qui a permis de lever 4 millions de livres sterling.

Ensemble, le placement, la souscription et l'offre aux particuliers portent sur 33,1 millions d'actions nouvelles, ce qui représente une levée de fonds d'environ 300 millions de livres sterling. Les actions émises représentent ensemble environ 8,2 % du capital social ordinaire émis de la société avant l'augmentation de capital.

Le produit de la vente sera utilisé pour engager deux projets de développement supplémentaires à Bristol et à Londres, pour un coût de développement total de 277 millions de livres sterling, et pour accélérer les initiatives de gestion des actifs par le biais de 50 millions de livres sterling supplémentaires de projets à livrer en 2024 et 2025 avec des rendements sur les coûts de plus de 8 %.

Unite a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la levée de fonds et l'utilisation du produit soient rentables à partir de 2024, au fur et à mesure que les nouveaux développements et les investissements de gestion d'actifs seront livrés.

"La réussite de cette levée de fonds est une nouvelle preuve du soutien solide des investisseurs pour Unite, de nos perspectives d'avenir et de la dynamique structurellement attrayante de l'offre et de la demande dans le secteur du logement étudiant", a déclaré le directeur général Richard Smith.

"Le produit net sera utilisé pour engager deux développements supplémentaires, ce qui portera notre portefeuille de projets engagés à plus de 600 millions de livres sterling, ainsi que pour augmenter les investissements dans notre patrimoine existant par le biais de projets de gestion d'actifs, ce qui améliorera les rendements futurs. Ces investissements permettront à Unite de continuer à jouer un rôle majeur dans la création d'une nouvelle offre de logements abordables et de haute qualité là où les besoins sont les plus importants, ainsi que de soutenir la croissance de nos partenaires universitaires".

