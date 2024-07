Unite Group PLC - propriétaire et gestionnaire de logements pour étudiants basé à Bristol, en Angleterre - lève 450 millions de livres sterling grâce à la vente de 50 millions d'actions nouvelles à 900 pence chacune. Le placement d'actions, la souscription directe par les administrateurs et l'offre au détail ont été annoncés pour la première fois après la clôture du marché londonien mardi. Au début de la journée de mercredi, Unite a déclaré que l'offre au détail avait permis de lever 3 millions de livres sterling et que les administrateurs de la société avaient souscrit 125 000 livres sterling d'actions. Les 447 millions de livres sterling restants proviennent d'un placement institutionnel effectué par JP Morgan Cazenove et Deutsche Numis. Les nouvelles actions représentent 11 % du total d'Unite avant la levée de fonds.

Mardi, Unite a déclaré que les nouveaux fonds seraient utilisés pour acheter sept actifs productifs de revenus à Unite Student Accommodation Fund, pour financer son engagement de participation à la coentreprise de l'université de Newcastle, et pour s'engager dans deux projets de développement garantis et deux nouvelles opportunités de développement, tous avec une approbation de planification. L'augmentation de capital devrait avoir un effet relutif sur les bénéfices et les rendements comptables totaux à partir de 2025, a déclaré l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 924,21 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 2,2

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.