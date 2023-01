Unite Students lève l'orientation des loyers sur un début d'année prometteur

(Alliance News) - Unite Group PLC a salué mardi le bon démarrage du cycle de vente de la nouvelle année pour Unite Students, tout en relevant ses prévisions de croissance des loyers en raison de niveaux de performance prometteurs.

Unite Group est un propriétaire, gestionnaire et promoteur de logements étudiants construits sur mesure, basé à Bristol, en Angleterre.

Unite a déclaré que les revenus locatifs "plus élevés que prévu" du premier trimestre de l'année universitaire 2022-23 avaient "plus que compensé" l'impact des coûts d'intérêts plus élevés vers la fin de l'exercice.

Elle a par la suite réitéré ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2022 dans la partie supérieure de la fourchette de 40 à 41 pence. Le BPA ajusté était de 27,6 pence en 2021, il sera donc en hausse de près de 50 %.

Unite Students a également souligné un "fort démarrage" du nouveau cycle de vente, avec 70% des lits vendus contre 60% un an auparavant.

En conséquence, elle a relevé ses prévisions de croissance des loyers à au moins 5%, de 4,5% à 5,0%.

En ce qui concerne l'avenir, Unite a mis en évidence un pipeline de développement engagé de deux projets, totalisant 1 421 lits et 200 millions de GBP de dépenses d'investissement futures, entièrement financées par les facilités existantes.

Il y a toutefois eu un "léger assouplissement" des conditions du marché du financement.

Au cours du quatrième trimestre, Unite a enregistré des baisses d'évaluation à périmètre constant de 1,4 % et 2,8 % respectivement pour USAF et LSAV.

USAF est le fonds Unite UK Student Accommodation Fund, tandis que LSAV est la London Student Accommodation Joint Venture.

Cependant, sur l'ensemble de l'année, les évaluations de LSAV ont augmenté de 5,6 %, et celles de USAF de 4,6 %.

"Malgré l'environnement économique difficile, l'entreprise reste bien positionnée grâce à l'augmentation du nombre d'étudiants et à la demande croissante de logements étudiants de haute qualité et construits sur mesure sur nos marchés", a déclaré Richard Smith, directeur général d'Unite Students.

"De plus, notre alignement sur les universités les plus solides et les capacités de notre plateforme d'exploitation, la meilleure de sa catégorie, signifient que nous restons confiants de continuer à fournir de solides résultats opérationnels."

Les actions d'Unite Group se négociaient à Londres mardi matin à 938,00 pence chacune, soit une baisse de 0,2 %.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

