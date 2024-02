(Alliance News) - Unite Group PLC a fait état mardi d'une hausse de ses revenus annuels grâce à l'augmentation des revenus locatifs, mais a indiqué que son bénéfice avait chuté en raison de pertes de réévaluation.

Le propriétaire, gestionnaire et développeur de logements pour étudiants, basé à Bristol, a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 6,5 % pour atteindre 276,1 millions de livres sterling en 2023, contre 259,3 millions de livres sterling l'année précédente.

Cette hausse est due à une augmentation de 7,2 % des revenus locatifs, qui ont atteint 259,2 millions de livres sterling, contre 241,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Cependant, le bénéfice avant impôt a chuté de 72 %, passant de 361,9 millions de livres sterling en 2022 à 102,5 millions de livres sterling. Cela s'explique par l'augmentation des bénéfices ajustés de 20,9 millions de livres sterling, une perte de réévaluation de 61,2 millions de livres sterling et une perte de réévaluation de 17,2 millions de livres sterling pour les swaps de taux d'intérêt, a expliqué la société.

Unite a augmenté son dividende final de 8,8% à 23,6 pence par action, contre 21,7 pence l'année précédente, ce qui porte son dividende annuel pour 2023 à 35,4 pence, contre 32,70 pence en 2022.

En ce qui concerne l'avenir, Unite a déclaré qu'elle continuait à observer une "forte demande" pour ses logements pour étudiants.

Joe Lister, directeur général, a commenté les résultats : "Il s'agit d'une série de résultats solides, qui s'appuient sur une occupation complète, une croissance des loyers et des investissements substantiels dans notre plateforme et notre portefeuille. Notre pipeline de développements, nos projets de gestion d'actifs et notre nouveau partenariat universitaire représentent une opportunité de croissance substantielle pour l'entreprise.

"Le déséquilibre entre l'offre et la demande de logements étudiants est grave et continue de s'intensifier. Nous jouons un rôle de premier plan dans la lutte contre cette pénurie, en allégeant la pression sur le marché du logement au sens large et en libérant des logements pour les familles. Notre portefeuille de projets de développement et de gestion d'actifs s'élève à un montant record de 1,3 milliard de livres sterling et nous adoptons une approche innovante pour fournir davantage de logements aux étudiants. Les partenariats universitaires offrent une occasion unique de fournir de nouveaux logements de haute qualité et notre première coentreprise avec l'université de Newcastle n'est possible que pour une entreprise de notre réputation, de notre envergure et de notre expertise en matière de développement.

Les actions d'Unite étaient en baisse de 0,1 % à 985,50 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.