Unitech Electronics Co., Ltd. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 septembre 2022

Unitech Electronics Co., Ltd. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 septembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 628,01 millions de TWD, contre 692,19 millions de TWD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 26,5 millions de TWD, contre 17,91 millions de TWD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,35 TWD, contre 0,38 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 0,35 TWD, contre 0,38 TWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'élève à 0,35 TWD, contre 0,38 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 0,35 TWD, contre 0,38 TWD l'année précédente.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 763,21 millions de TWD, contre 1 797,61 millions de TWD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 81,95 millions de TWD, contre 54,57 millions de TWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 1,09 TWD, contre 1,16 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 1,09 TWD, contre 1,16 TWD l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'élève à 1,09 TWD, contre 1,16 TWD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 1,09 TWD, contre 1,16 TWD l'année précédente.