* US FAA : LA SURVEILLANCE DE UNITED AIRLINES S'ACCROÎT POUR S'ASSURER QU'ELLE RESPECTE LES REGLES DE SECURITE
* US FAA : LA FAA VA EGALEMENT ENTREPRENDRE UNE EVALUATION DE UNITED AIRLINES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'EVALUATION DES TITULAIRES DE CERTIFICATS (CERTIFICATE HOLDER EVALUATION PROGRAM)
* LA FAA AMÉRICAINE SUR UNITED AIRLINES : LES ACTIVITÉS DE CERTIFICATION EN COURS PEUVENT ÊTRE AUTORISÉES À SE POURSUIVRE
* US FAA ON UNITED AIRLINES : FUTURE PROJECTS MAY BE DELAYED BASED ON FINDINGS FROM OVERSIGHT Further company coverage :