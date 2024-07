Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté mercredi, la chute des actions des microprocesseurs, face à l'escalade potentielle des conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine, ayant exacerbé la rotation en cours des actions des mégaprocesseurs liées à la technologie.

Un rapport selon lequel l'administration Biden envisage des restrictions commerciales sévères à l'encontre de la Chine a fait chuter les actions des microprocesseurs de 5,8 %, marquant la plus forte baisse en une journée de l'indice Philadelphia SE Semiconductor depuis le mois d'octobre 2022.

Le recul du groupe des "Magnificent 7", composé de valeurs dynamiques, emmenées par Nvidia Corp, Apple Inc et Microsoft Corp, a entraîné une baisse de plus de 2 % du Nasdaq, tandis que l'indice de référence S&P 500 a glissé de plus de 1 %.

L'indice Dow Jones des valeurs industrielles, qui, jusqu'à ces derniers jours, avait sous-performé les deux autres indices cette année, a conservé un gain modeste et était en passe d'enregistrer son troisième record de clôture consécutif.

La moyenne des valeurs vedettes a été dopée par Johnson & Johnson, UnitedHealth Group et, au mépris du secteur des puces électroniques en plein marasme, par Intel Corp.

La petite capitalisation Russell 2000, qui a fait un bond de 11,5 % au cours des cinq dernières séances, a interrompu sa plus longue série de gains en plus de quatre ans, dans un contexte de regain d'intérêt pour les actions et les secteurs les plus sous-évalués du marché des actions.

Signe de l'inquiétude croissante des investisseurs, l'indice de volatilité du marché CBOE a brièvement atteint son niveau le plus élevé en six semaines.

"Les investisseurs se demandent si les demi-finales, la technologie, les mégacapitalisations et les Magnificent Sevens sont terminés", a déclaré Chuck Carlson, PDG d'Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Nous devons passer la saison des résultats pour voir si cette rotation va se maintenir.

Voici un aperçu de la mesure dans laquelle les actions de mégacapitalisation et les puces ont surpassé le marché dans son ensemble cette année :

Sur le plan économique, les mises en chantier et les permis de construire ont surpris à la hausse, la vigueur des projets de logements collectifs compensant la baisse de la construction de maisons individuelles.

Dans un rapport séparé, la production industrielle a augmenté deux fois plus vite que prévu en juin.

Ces données s'inscrivent dans la lignée de rapports récents suggérant que, malgré les signes de ralentissement, la résistance de l'économie américaine aidera la Réserve fédérale à ramener l'inflation à son objectif de 2 % sans faire basculer l'économie dans la contraction.

Mercredi, la Réserve fédérale a publié son livre beige, qui montre que l'activité économique américaine a progressé à un rythme modeste de fin mai à début juillet, mais signale des signes d'essoufflement du marché de l'emploi.

"Le discours a quelque peu changé", a ajouté M. Carlson. "L'économie semble être sur la voie d'un atterrissage en douceur, ce qui nous incite à acheter les actions sensibles à l'économie.

Les marchés financiers ont intégré une probabilité de 93,5 % que la Fed commence à réduire ses taux en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Mais les responsables de la politique monétaire, tout en reconnaissant que la banque centrale se rapproche d'une réduction des taux, préféreraient voir davantage de données confirmant que l'inflation est sur une trajectoire descendante durable.

La saison des résultats du deuxième trimestre s'accélère, Johnson & Johnson affichant un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions, grâce à de fortes ventes de médicaments. Ses actions ont progressé de 3,8 %.

United Airlines Holdings devrait publier ses résultats après la cloche de clôture.

À 14 h 19 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 213,93 points, soit 0,52 %, pour atteindre 41 168,41, l'indice S&P 500 a perdu 72,37 points, soit 1,28 %, pour atteindre 5 594,83 et l'indice Nasdaq Composite a chuté de 473,24 points, soit 2,56 %, pour s'établir à 18 036,10.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, ce sont les technologies et les services de communication qui ont le plus reculé, tandis que les biens de consommation de base ont enregistré la plus forte hausse de la journée.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,47 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,76 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 81 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 233 nouveaux sommets et 33 nouveaux planchers.