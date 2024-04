Le ministère américain des transports a finalisé mercredi de nouvelles règles exigeant la divulgation préalable des frais de transport aérien et imposant des remboursements rapides en espèces pour les vols annulés, ainsi que pour les bagages retardés ou les services inopérants tels que le Wi-Fi à bord.

Ces règles, dont l'élaboration a duré près de trois ans, obligent les compagnies aériennes et les agents de billetterie à informer les consommateurs des frais de bagages, de modification et d'annulation. Selon le ministère, les consommateurs devraient économiser 543 millions de dollars par an sur les frais excédentaires des compagnies aériennes.

Au cours des deux dernières années, le président Joe Biden n'a cessé de critiquer l'industrie du transport aérien.

"Trop souvent, les compagnies aériennes traînent les pieds pour les remboursements ou arnaquent les gens avec des frais exagérés", a déclaré M. Biden mercredi, affirmant que le nouveau mandat garantira "des remboursements automatiques aux passagers lorsqu'ils sont dus, et les protégera contre les frais surprises".

Les nouvelles règles imposent aux compagnies aériennes et aux agents de billetterie de divulguer les frais de service supplémentaires en même temps que le prix total du billet, dès que les informations sur le prix et les horaires sont affichées en ligne.

Les règles de remboursement s'appliquent aux vols annulés par les transporteurs, quelle qu'en soit la raison, y compris les conditions météorologiques. Toutefois, les passagers n'ont pas droit à un remboursement s'ils sont replacés et voyagent sur un autre vol.

Le gouvernement exigera également des compagnies aériennes qu'elles remboursent les frais de bagages si ceux-ci ne sont pas livrés dans les 12 heures suivant l'arrivée des vols intérieurs ou dans les 15 à 30 heures suivant l'arrivée des vols internationaux, ainsi que pour les services qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas fournis. Les compagnies aériennes doivent procéder rapidement et automatiquement aux remboursements en cas d'annulation d'un vol.

Le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré que les passagers sont censés être remboursés pour les vols annulés, mais que les nouvelles règles précisent qu'ils doivent recevoir de l'argent dans les sept jours, et non des bons d'achat. "Il n'est plus question d'utiliser des bons ou des crédits par défaut", a déclaré M. Buttigieg lors d'un événement organisé à l'aéroport national Reagan, dans la banlieue de Washington.

Airlines for America, un groupe commercial représentant les principales compagnies aériennes, dont American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines, a déclaré que les compagnies "offrent la transparence et un vaste choix aux consommateurs, de la première recherche à l'atterrissage". Les compagnies aériennes américaines s'engagent à fournir un service de la plus haute qualité, ce qui implique la clarté des prix, des frais et des conditions d'achat des billets.

En mai, M. Biden a déclaré que l'USDOT était en train de rédiger de nouvelles règles pour obliger les compagnies aériennes à dédommager les passagers en espèces en cas de retards ou d'annulations de vols importants, lorsque les transporteurs en sont responsables. Mais près d'un an plus tard, l'USDOT n'a toujours pas publié de proposition officielle.

En vertu des nouvelles règles, les compagnies aériennes seront tenues d'informer les consommateurs que les sièges sont garantis et que les passagers n'ont pas à payer de frais de sélection de siège. Il est interdit aux transporteurs de faire de la publicité pour des réductions promotionnelles qui n'incluent pas les frais obligatoires imposés par le transporteur.

L'USDOT exige également des compagnies aériennes qu'elles délivrent des bons ou des crédits aux consommateurs empêchés de voyager en raison d'une maladie transmissible grave.