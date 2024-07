United Airlines Holdings, Inc. est la société holding de la compagnie aérienne United Airlines, Inc. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de passagers (89,1%) ; - transport de fret et de courrier (4,8%) ; - autres (6,1%) : prestations de maintenance et de réparation des avions, de manutention, de formation de l'équipage, etc. A fin 2022, le groupe dispose d'une flotte de 868 avions dont 732 sont détenus en propre et 136 en location. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (63,3%), Atlantique (20,2%), Amérique Latine (10%) et Pacifique (6,5%).

Secteur Compagnies aériennes