* UNITED AIRLINES : LE VOL UNITED 433 A ATTERRI CET APRÈS-MIDI EN TOUTE SÉCURITÉ À L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE ROGUE VALLEY/MEDFORD, SA DESTINATION PRÉVUE.
* L'AVION SERA EXAMINÉ EN PROFONDEUR ET TOUTES LES RÉPARATIONS NÉCESSAIRES SERONT EFFECTUÉES AVANT QU'IL NE SOIT REMIS EN SERVICE.
* APRÈS AVOIR ÉTÉ GARÉ À LA PORTE D'EMBARQUEMENT, L'AVION S'EST AVÉRÉ DÉPOURVU D'UN PANNEAU EXTERNE.
* UNITED AIRLINES : APRÈS QUE L'AVION A ÉTÉ GARÉ À LA PORTE D'EMBARQUEMENT, IL S'EST AVÉRÉ QU'IL MANQUAIT UN PANNEAU EXTERNE
* UNITED AIRLINES : CONDUIRE ÉGALEMENT UNE ENQUÊTE POUR MIEUX COMPRENDRE COMMENT CE DOMMAGE EST SURVENU Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise :