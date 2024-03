United Airlines Holdings Inc :

* UNITED AIRLINES DIT AVOIR INTENSIFIÉ SES INTERACTIONS AVEC LA FAA RÉCEMMENT- MEMO

* LA FAA VA ÉGALEMENT METTRE EN PAUSE UNE SÉRIE D'ACTIVITÉS DE CERTIFICATION PENDANT UN CERTAIN TEMPS - MÉMO

* UNITED AIRLINES DÉCLARE QU'AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES, LA FAA SERA DE PLUS EN PLUS PRÉSENTE DANS NOS OPÉRATIONS - MÉMO

* UNITED AIRLINES SAYS FAA AGREES THAT WE NEEDING TO TAKE AN EVENER CLOSER LOOK AT MULTIPLE AREAS OF OUR OPERATION -MEMO