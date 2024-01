United Airlines : objectif atteint pour le BPA ajusté 2023

Le 23 janvier 2024 à 10:40 Partager

United Airlines annonce un bénéfice net de 2618 M$ en 2023, contre 737 M$ lors du précédent exercice. La compagnie est aidée par une activité en hausse de 19,5%, avec un CA atteignant 53,7 Mds$.



Le BPA 2023 ressort ainsi à 7,89$ contre 2,23$ en 2022, et le BPA ajusté s'établit à 10,05$ contre 2,52$ un an plus tôt, en ligne avec les attentes annoncées en début d'année (la cible du BPA ajusté était fixée entre 10 et 12 $).



'Malgré des vents contraires imprévisibles, nous avons atteint notre objectif ambitieux de BPA que peu de gens croyaient possible - et établi de nouveaux records opérationnels pour nos clients', a déclaré Scott Kirby, PDG d'United Airlines. 'Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que ces tendances se poursuivent et United est incroyablement bien placé pour en tirer parti et atteindre nos objectifs financiers à court et à long terme.'



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 13,6 Mds$, en hausse de 9,9 % par rapport à la même période un an plus tôt, tandis que le bénéfice net s'est replié de 28,8%, passant de 843 à 600 M$.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.