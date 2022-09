À l'occasion de l'anniversaire du 11 septembre, Biden rappelle l'unité américaine et promet d'être vigilant.

Les remarques de Biden sur l'unité nationale à l'occasion du 21e anniversaire des attentats contrastent avec les avertissements qu'il a lancés ces derniers jours sur les divisions dangereuses de la société américaine, notamment sur le fait que certains républicains qui soutiennent le programme de l'ancien président Donald Trump constituent une menace pour la démocratie.

"J'espère que nous nous souviendrons qu'au milieu de ces jours sombres, nous avons creusé profondément. Nous avons pris soin les uns des autres. Et nous nous sommes rassemblés", a déclaré M. Biden, alors que la pluie tombait sur les troupes qui se tenaient derrière lui, flanquant son secrétaire à la défense et son général en chef.

Près de 3 000 personnes ont péri dans les attentats, lorsque des pirates de l'air d'Al-Qaïda ont fait voler des avions contre les tours du World Trade Center de New York et contre le Pentagone à Arlington, en Virginie, tandis qu'un quatrième avion s'est écrasé en Pennsylvanie.

Les passagers du vol 93 d'United Airlines ont vaincu les pirates de l'air et l'avion s'est écrasé dans un champ, empêchant qu'une autre cible soit touchée.

Cet anniversaire survient un an après que Biden ait mis fin à la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan, lancée il y a vingt ans pour éradiquer le groupe militant Al-Qaïda qui a perpétré les attentats du 11 septembre après les avoir préparés depuis l'Afghanistan.

Le retrait chaotique des troupes américaines par Biden l'année dernière et la chute rapide du pays aux mains des talibans qui en a résulté ont suscité des critiques de la part des membres des deux partis politiques.

Mais Biden a juré que la lutte contre le terrorisme se poursuivrait. "Nous ne nous reposerons pas. Nous n'oublierons jamais. Nous n'abandonnerons jamais", a-t-il déclaré. Le mois dernier, Biden a autorisé une frappe de drone à Kaboul qui a tué le chef d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri, un chirurgien égyptien dont la tête était mise à prix pour 25 millions de dollars et qui a aidé à coordonner les attentats du 11 septembre 2001.

La révélation de la présence de Zawahiri à Kaboul a soulevé des questions sur le degré de sanctuarisation d'al-Qaïda par les talibans.

Les responsables de l'armée et des services de renseignement américains avaient prévenu qu'un retrait complet des États-Unis d'Afghanistan pourrait permettre à Al-Qaïda ainsi qu'à l'État islamique de se renforcer et, si rien n'est fait, de comploter éventuellement contre les États-Unis.

M. Biden et d'autres ont fait valoir que la menace du terrorisme s'est répandue dans le monde entier au cours des 21 dernières années et qu'il existe de meilleurs moyens de la combattre que les déploiements militaires illimités et la guerre.

"Notre engagement à empêcher une autre attaque contre les États-Unis est sans fin", a assuré M. Biden.

La première dame, Jill Biden, a assisté à une cérémonie en Pennsylvanie dimanche matin, tandis que la vice-présidente Kamala Harris et le second gentleman Doug Emhoff en ont assisté à une autre à New York.

À New York, les moments clés du 11 septembre, tels que les heures de chute de chaque tour du World Trade Center, ont été marqués par un moment de silence après le tintement d'une cloche.

Les familles des victimes des attentats du 11 septembre attendent depuis des années que plusieurs des personnes accusées d'avoir planifié et aidé les pirates de l'air soient jugées et condamnées, notamment le cerveau autoproclamé Khalid Sheikh Mohammed et quatre autres personnes emprisonnées à la base militaire américaine de Guantanamo Bay, à Cuba.

Dimanche, M. Biden a déclaré aux journalistes que "oui, il y a un plan pour cela" - pour que les conspirateurs accusés rendent des comptes - mais a refusé de faire d'autres commentaires.