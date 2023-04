La FAA américaine renvoie davantage de passagers aériens turbulents au FBI

Le mois dernier, un groupe bipartisan de parlementaires a fait une nouvelle pression en faveur d'une législation visant à interdire les vols commerciaux aux passagers condamnés à une amende ou à une condamnation pour violence physique grave, arguant que la sanction renforcée est un moyen de dissuasion fort nécessaire pour améliorer la sécurité des travailleurs de l'aviation et des passagers.

Après une recrudescence des incidents, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a demandé en 2021 aux procureurs fédéraux de donner la priorité aux enquêtes sur les passagers des compagnies aériennes qui commettent des agressions et d'autres délits à bord des avions.

L'année dernière, la FAA a déclaré que sa politique de tolérance zéro à l'égard des passagers indisciplinés deviendrait permanente, même après la fin de l'obligation de porter un masque à bord des avions, qui était liée à la plupart des incidents signalés précédemment.

L'administrateur intérimaire de la FAA, Billy Nolen, a déclaré jeudi que l'agence avait une "tolérance zéro pour les comportements indisciplinés".

Le directeur adjoint du FBI, Luis Quesada, a déclaré que l'agence "continuera à travailler avec ses partenaires de la FAA pour assurer la sécurité de tous les passagers et lutter contre la violence à bord des vols commerciaux".

Les nouveaux cas signalés par la FAA comprennent un certain nombre d'agressions de passagers et d'agents de bord à bord d'avions, ainsi que des menaces et des tentatives de pénétrer dans le poste de pilotage ou d'ouvrir une porte d'avion.

Les incidents signalés par les passagers indisciplinés ont augmenté de près de 500 % en 2021 pour atteindre 5 981, dont 4 290 liés à des masques. La FAA a proposé des amendes de 5 millions de dollars en 2021 et de 8,4 millions de dollars l'année dernière.

Le nombre total d'incidents signalés à bord a fortement diminué et est revenu aux niveaux antérieurs à la pandémie après la fin de l'obligation de porter un masque en avril 2022. L'année dernière, les incidents ont chuté de 60 % pour atteindre 2 456, et ils sont maintenant en baisse de 80 % par rapport au niveau record de 2021.

La FAA a ouvert des enquêtes sur 831 incidents de passagers indisciplinés en 2022, en hausse par rapport à 146 en 2019, mais en baisse par rapport à 1 099 en 2021.

Le mois dernier, un homme a été arrêté après que les procureurs ont déclaré qu'il avait essayé d'ouvrir une porte de sortie de secours sur un vol United Airlines à destination de Boston et tenté de poignarder une hôtesse de l'air dans le cou avec une cuillère cassée.