Le PDG de United Airlines s'inquiète des compagnies concurrentes qui traversent la Russie

M. Kirby a déclaré qu'il s'inquiétait si les compagnies aériennes qui survolent la Russie et transportent des citoyens américains devaient se dérouter vers un aéroport russe en raison de problèmes médicaux ou techniques.

"Que se passera-t-il si une compagnie aérienne atterrit en Russie avec à son bord d'éminents citoyens américains ? C'est une crise potentielle qui se prépare. Je pense que nous devrions la résoudre avant qu'elle ne se produise", a-t-il déclaré.

La Russie a interdit aux compagnies aériennes américaines et à d'autres transporteurs étrangers de survoler son espace aérien, en représailles à l'interdiction par Washington des vols russes au-dessus des États-Unis en mars 2022, après l'invasion de l'Ukraine par ce pays.

United Airlines a été contrainte de suspendre temporairement ses vols au-dessus de l'espace aérien russe, rejoignant ainsi d'autres grands transporteurs américains, une décision qui a impacté la capacité de la compagnie à proposer des vols compétitifs sans escale vers l'Inde et d'autres endroits.

Cette décision a eu des répercussions sur la capacité de la compagnie à proposer des vols compétitifs sans escale vers l'Inde et d'autres pays. "C'est clairement un impact important pour nous", a déclaré M. Kirby, précisant qu'avant la pandémie, United proposait plusieurs vols quotidiens entre les États-Unis et l'Inde. "Aujourd'hui, nous n'en avons plus qu'un et il faut compter deux heures de plus", a-t-il ajouté, précisant que même avec ce temps utile, il n'est pas possible d'assurer les autres liaisons sans escale.

"C'est décevant", a-t-il ajouté.

Air India et certaines compagnies basées dans le Golfe, chinoises et africaines continuent de survoler l'espace aérien russe, ce qui raccourcit les temps utiles.

Toutefois, les vols nouvellement approuvés pour les compagnies aériennes chinoises évitent de survoler l'espace aérien russe à destination et en provenance des États-Unis, a rapporté Reuters le 1er juin.