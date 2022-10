Le mois dernier, United a déclaré qu'elle travaillait depuis des mois pour relancer la desserte de La Havane mais qu'elle se heurtait à des obstacles, tandis que Delta a également déclaré qu'elle rencontrait des problèmes pour rétablir le service.

L'USDOT a déclaré qu'il exigerait que United reprenne le service au plus tard le 1er décembre et Delta au plus tard fin mars.