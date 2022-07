Les États-Unis devraient imposer des amendes aux compagnies aériennes pour les annulations de vols liées au personnel - sénateurs

Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Alex Padilla ont demandé au secrétaire aux transports Pete Buttigieg, dans une lettre publiée mardi, d'adopter une ligne plus dure avec les compagnies aériennes face aux milliers d'annulations de vols cet été.

Le ministère devrait utiliser son autorité "pour imposer des amendes conçues pour changer le calcul des compagnies aériennes qui font du tort aux consommateurs pour gonfler leurs propres profits", ont déclaré les sénateurs, notant que Buttigieg peut ordonner aux compagnies aériennes et aux agents de billetterie de mettre fin aux pratiques déloyales ou trompeuses et peut émettre des amendes allant jusqu'à 37 377 $ par violation.

Le département, ont ajouté Warren et Padilla, peut "prendre des mesures significatives pour tenir les compagnies aériennes responsables des retards et annulations évitables". Le ministère pourrait émettre "des règles plus concrètes exigeant que les compagnies aériennes proposent des remboursements aux passagers dont les vols sont retardés."

Airlines for America, un groupe commercial représentant Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines et d'autres, a déclaré mardi que les compagnies aériennes américaines ont réduit leur capacité de 16 % et qu'elles "accélèrent les initiatives d'embauche et augmentent la communication avec les voyageurs" tout en relevant "une série de défis, hors du contrôle des transporteurs, comme le mauvais temps".

Le mois dernier, le président de la commission du budget du Sénat, Bernie Sanders, un indépendant qui se range aux côtés des démocrates, a exhorté M. Buttigieg à "prendre des mesures immédiates pour réduire considérablement le nombre d'annulations et de retards des compagnies aériennes dans notre pays et pour protéger les droits des passagers aériens".

En juin, certains républicains de la Chambre des représentants ont demandé si M. Buttigieg utiliserait les outils du ministère "pour s'assurer que l'industrie aérienne est en mesure de fonctionner au maximum de son efficacité sans bloquer des millions de familles."

Un porte-parole du ministère a déclaré mardi que "lorsque les compagnies aériennes n'assument pas leurs responsabilités, elles seront tenues responsables" et a indiqué que le ministère avait mené à bien 10 enquêtes sur des compagnies aériennes concernant des remboursements de passagers retardés ou retenus.

M. Buttigieg, qui a rencontré virtuellement les PDG des compagnies aériennes en juin pour exiger de meilleures performances, a déclaré dimanche à CNN que depuis lors, les compagnies aériennes ont amélioré leurs performances.

"Vous regardez les taux d'annulation pour les deux derniers week-ends de voyage. Ils ont été d'environ 1,5 %, ce qui se rapproche de la normale", a déclaré M. Buttigieg."

Au plus fort des problèmes de voyage de l'été, le système enregistrait un taux d'annulation de 3 à 4 %, alors qu'il est maintenant de 1 à 2 % pour un jour donné, ont déclaré les responsables à Reuters.