Les États-Unis s'apprêtent à finaliser les nouvelles règles sur le temps de repos des agents de bord -sources

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) devrait dès mardi exiger que les agents de bord des compagnies aériennes bénéficient d'au moins 10 heures de repos entre les quarts de travail, une mesure ordonnée par le Congrès en 2018, ont déclaré des sources à Reuters.

La FAA a proposé cette règle pour la première fois en octobre 2021. Selon les règles actuelles, les agents de bord bénéficient d'au moins neuf heures de repos, mais ce temps peut être aussi court que huit heures dans certaines circonstances. La FAA a refusé de commenter lundi.

Airlines for America, un groupe commercial représentant les principaux transporteurs, notamment American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines, avait précédemment estimé que la règle coûterait à ses membres 786 millions de dollars sur 10 ans pour les 66 % d'agents de bord américains qu'ils emploient, en raison d'éléments tels que le temps d'inactivité non rémunéré hors du domicile et les perturbations des horaires.

Les syndicats de l'aviation ont précédemment indiqué à la FAA que la majorité des agents de bord américains reçoivent généralement 10 heures de repos de la part des compagnies aériennes, mais ils ont insisté sur l'adoption rapide de la règle pour des raisons de sûreté et de sécurité.

L'année dernière, la FAA a cité des rapports sur la "possibilité que la fatigue soit associée à une mauvaise exécution des tâches liées à la sécurité et à la sûreté", notamment en 2017, lorsqu'un agent de bord a déclaré avoir failli provoquer le déploiement d'un toboggan de sortie de secours par l'agent d'embarquement, ce qui a été attribué à la fatigue et à d'autres problèmes.

La FAA a estimé l'an dernier que la réglementation pourrait inciter l'industrie à embaucher 1 042 agents de bord supplémentaires et coûter 118 millions de dollars par an. Selon elle, si les hypothèses d'embauche étaient réduites de moitié, cela permettrait de réduire les coûts estimés de plus de 30 %.

Après que la FAA a publié un avis préalable sur les règles prévues en 2019, Delta a annoncé qu'elle imposerait l'obligation de repos de 10 heures.

Sara Nelson, présidente de l'Association des hôtesses et stewards, qui représente 50 000 travailleurs de 17 compagnies aériennes, a déclaré l'année dernière que la règle était essentielle.

"Le Congrès a imposé 10 heures de repos irréductible en octobre 2018, mais l'administration précédente a mis la règle dans un processus visant à la tuer." (Reportage de David Shepardson ; Montage de Leslie Adler et David Gregorio)