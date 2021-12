Spirit Airlines triple le salaire des agents de bord jusqu'au 4 janvier - syndicat

Les agents de bord de Spirit Airlines Inc. reçoivent un triple salaire pour tout travail effectué jusqu'au 4 janvier, selon leur syndicat, alors que le transporteur économique s'efforce de maintenir ses horaires intacts après que les compagnies aériennes américaines aient été frappées par une semaine d'annulations massives.

La période des fêtes de fin d'année a été marquée par des vols retardés ou annulés, provoquant le chaos dans la plupart des aéroports américains, alors que le personnel malade et la crainte de contracter le COVID-19 augmentent. Face à la perspective de devoir gérer des passagers indisciplinés, de nombreux pilotes et membres du personnel de cabine renoncent même à des primes pour heures supplémentaires.

Cette hésitation, combinée au mauvais temps et au manque de personnel, a entraîné l'annulation de plus de 8 000 vols au cours des huit derniers jours, selon le site Web de suivi des vols FlightAware.com.

"Tous les agents de bord, quelle que soit la façon dont ils ont obtenu leur jumelage, recevront une rémunération de 200 % pour tout jumelage qui touche du 28 décembre au 4 janvier", a déclaré l'Association of Flight Attendants-CWA dans un communiqué. Le syndicat représentait environ 4 000 agents de bord chez Spirit Airlines, selon la dernière déclaration annuelle du transporteur.

La compagnie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Plus tôt cette année, Spirit Airlines, dont le siège est en Floride, a été contraint d'annuler près de 3 000 vols en raison du mauvais temps et d'un manque de personnel.

JetBlue Airways Corp a déclaré jeudi dans une obligation envers ses clients que 75% de son équipage est basé dans le nord-est des États-Unis, une région qui a été durement touchée par les infections au COVID-19. Le transporteur a déjà réduit d'environ 1 280 vols https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/jetblue-cuts-about-1280-flights-through-mid-january-omicron-hurdles-2021-12-30/#:~:text=Dec%2030%20%20-%20JetBlue,airline%20told%20Reuters%20on%20Thursday son programme jusqu'au 13 janvier.

Alaska Air Group Inc a déclaré que si la pandémie avait touché ses opérations, la grande majorité des annulations et des retards étaient dus au mauvais temps.

La semaine dernière, la compagnie aérienne a accepté de proposer certains avantages tels que l'instauration de protections salariales en cas de réaffectation la veille de Noël, le jour de Noël et le jour de l'An, a déclaré l'AFA.

Hawaiian Airlines a déclaré qu'elle n'avait pas proposé de nouvelles incitations à son personnel pour le travail pendant la période des fêtes.

SkyWest Airlines a déclaré que ses opérations continuaient à être affectées par les conditions météorologiques et par la variante Omicron, qui se propage rapidement et provoque des cas records à travers les États-Unis. (Reportage d'Abhijith Ganapavaram et reportages supplémentaires d'Aishwarya Nair à Bengaluru ; montage d'Anil D'Silva et Bernard Orr)