Tokyo en mode pause après six séances de hausse d'affilée

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était indécise vendredi en début de séance, manquant d'énergie après six séances de hausse d'affilée alors qu'en même temps les gains à Wall Street la veille lui offraient un certain soutien.

Vers 00H50 GMT, l'indice vedette Nikkei était proche de l'équilibre (+0,09% à 27.829,20 points), tout comme l'indice élargi Topix (-0,07% à 1.949,29 points).

La Bourse de New York a progressé jeudi, rassérénée par certains résultats d'entreprises moins mauvais que prévu, comme ceux de Tesla.

Au Japon, la septième vague de Covid-19 au Japon commence à inquiéter: plus de 180.000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés jeudi dans l'archipel, un nouveau record national depuis le début de la pandémie. Le gouvernement n'a cependant pas l'intention pour le moment de rétablir des restrictions.

Les valeurs du jour

COMPAGNIES AÉRIENNES: les compagnies aériennes japonaises ANA Holdings (-1,18% à 2.408 yens) et Japan Airlines (-1,92% à 2.238 yens) souffraient face à la nouvelle vague record du Covid-19 au Japon et la plongée la veille à Wall Street des compagnies American Airlines et United Airlines, sanctionnées par les investisseurs pour leurs perspectives moroses dans les mois à venir.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole ne se remettait que très partiellement de ses pertes de la veille: vers 00H30 GMT le prix du baril de WTI américain reprenait seulement 0,15% à 96,49 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord regagnait 0,32% à 104,19 dollars.

Sur le marché des devises, le yen s'appréciait légèrement par rapport au dollar, qui valait 137,26 yens vers 00H40 GMT contre 137,36 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise montait aussi par rapport à l'euro, qui se négociait pour 140,11 yens contre 140,52 yens la veille.

Un euro valait 1,0204 dollar, contre 1,0230 dollar jeudi à 21H00 GMT.

