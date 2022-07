Tokyo signe une septième hausse consécutive

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé vendredi dans le vert pour une septième séance d'affilée, aidée par les gains de la veille à Wall Street, tandis que Hong Kong était légèrement en baisse.

L'indice vedette Nikkei a pris 0,4% à 27.914,66 points, s'appréciant de 4,2% sur l'ensemble de la semaine écoulée et revenant à son plus haut niveau de clôture depuis un mois et demi. L'indice élargi Topix a grimpé vendredi de 0,28% à 1.955,97 points.

A la Bourse de Hong Kong cependant, l'indice Hang Seng perdait 0,22% vers 05H50 GMT.

La Bourse de New York a progressé jeudi, rassérénée par certains résultats d'entreprises moins mauvais que prévu, comme ceux de Tesla.

Au Japon, la septième vague de Covid-19 fait rage actuellement, avec plus de 180.000 nouveaux cas quotidiens enregistrés jeudi dans l'archipel, un nouveau record national depuis le début de la pandémie. Mais le gouvernement n'a pas l'intention pour le moment de rétablir des restrictions.

Les valeurs du jour

COMPAGNIES AÉRIENNES: les compagnies aériennes japonaises ANA Holdings (-0,94% à 2.414 yens) et Japan Airlines (-1,75% à 2.242 yens) ont souffert face à la nouvelle vague record de Covid-19 au Japon et la plongée la veille à Wall Street des compagnies American Airlines et United Airlines, sanctionnées par les investisseurs pour leurs perspectives moroses dans les mois à venir.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole rebondissait après ses pertes de la veille: vers 06H00 GMT le prix du baril de WTI américain reprenait 1% à 97,31 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord regagnait 1,07% à 104,97 dollars.

Sur le marché des devises, le yen repartait en baisse par rapport au dollar, qui valait 137,90 yens vers 06H10 GMT contre 137,36 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était cependant quasi stable par rapport à l'euro, qui se négociait pour 140,45 yens contre 140,52 yens la veille.

L'euro reculait à 1,0183 dollar, contre 1,0230 dollar jeudi à 21H00 GMT.

etb/spi