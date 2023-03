Un juge américain ordonne l'évaluation psychologique d'un homme à bord d'un vol chaotique de United Airlines

La magistrate américaine Judith Dein, à Boston, a accédé à la demande des procureurs d'interner Francisco Severo Torres, 33 ans, pour une évaluation psychiatrique, en déclarant qu'il y avait des raisons de penser qu'il était mentalement incompétent.

L'assistante du procureur Elianna Nuzum a déclaré qu'un examen des antécédents de M. Torres avec la police et les tribunaux avait révélé des déclarations "fantaisistes" et des inquiétudes quant à sa santé mentale.

Elle a cité la vidéo d'un passager du vol de dimanche vers Boston en provenance de Los Angeles montrant Torres disant qu'il "attendait qu'ils pointent leur arme sur moi pour que je puisse montrer à tout le monde que je ne mourrai pas" et qu'"ils vont devoir m'abattre aujourd'hui".

Il a ensuite déclaré aux forces de l'ordre qu'il ne mourrait pas s'il était poignardé dans le cœur ou touché à la poitrine et qu'il pouvait revenir à la vie, a indiqué M. Nuzum. Il a également attaqué un gardien de prison.

Joshua Hanye, l'avocat commis d'office de Nuzum, a déclaré que son client s'opposait à toute évaluation. À la fin de l'audience, Torres a crié lorsque les gardes l'ont conduit hors de la salle d'audience : "Dieu m'a rebaptisé Balthazar".

Dans la religion chrétienne, Balthazar est le nom de l'un des trois rois mages qui ont rendu visite à l'enfant Jésus dans la Bible.

Selon les procureurs, environ 45 minutes avant l'atterrissage du vol à Boston, l'équipage a reçu une alarme dans le cockpit indiquant qu'une porte entre la première classe et la classe affaires de l'avion avait été désarmée.

Après avoir été confronté à la question de savoir s'il l'avait manipulée, Torres a tenté de poignarder une hôtesse de l'air dans le cou avec une cuillère en métal cassée. Des passagers l'ont alors plaqué au sol et le personnel de bord l'a maîtrisé.

Il a été inculpé d'interférence et de tentative d'interférence avec des membres d'équipage et des hôtesses de l'air à l'aide d'une arme dangereuse et risque la prison à vie s'il est reconnu coupable.