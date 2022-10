Une couleuvre fait sensation à bord d'un jet de United Airlines dans le New Jersey

Le passager clandestin reptile, identifié comme une couleuvre inoffensive, est apparu sur le vol 2038 de United Airlines en provenance de Tampa peu après son atterrissage lundi après-midi à l'aéroport international Liberty de Newark, selon l'autorité portuaire de New York et du New Jersey.

Alors que l'avion roulait de la piste à la porte d'embarquement, les passagers de la cabine de classe affaires ont commencé à crier et à retirer leurs pieds du sol, a déclaré un passager à la chaîne câblée régionale News 12 New Jersey.

Les agents de contrôle des animaux de l'aéroport et les agents de police de l'autorité portuaire étaient à la porte d'embarquement lorsque l'avion est arrivé, et ont retiré le serpent, qui a ensuite été relâché dans la nature, a déclaré Cheryl Ann Albiez, porte-parole de l'autorité portuaire, par courriel mardi.

Il n'y a eu aucune blessure, aucun impact sur les opérations de l'aéroport, et l'avion a ensuite quitté Newark, a-t-elle précisé.

Un porte-parole de United, interrogé sur l'incident, a seulement déclaré que les membres de l'équipage qui ont été alertés par les passagers "ont appelé les autorités compétentes pour s'occuper de la situation."

Aucune des parties concernées n'a mentionné comment le serpent a pu se retrouver à bord d'un vol d'une compagnie aérienne commerciale.

Mais la situation a sans doute rappelé à certains passagers le film à suspense de 2006 "Snakes on a Plane", une histoire fictive de dizaines de serpents venimeux lâchés par des criminels dans un avion de ligne pour tenter de tuer le témoin d'un procès pour meurtre.

L'incident de lundi n'est pas le premier cas réel d'une créature serpentine faisant du stop à bord d'un avion commercial. Un grand serpent a été retrouvé se glissant dans la cabine des passagers d'un vol Aeromexico à destination de Mexico en 2016, et un python a été repéré par les passagers s'accrochant à l'aile de l'avion - à l'extérieur - d'un vol entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2013.