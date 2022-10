United Airlines annonce son plus important bénéfice trimestriel en trois ans

United Airlines Holdings progressait de 3,19% à 37,25 dollars dans les échanges d'avant-Bourse, après avoir annoncé un BPA ajusté de 2,81 dollars (contre 2,28 dollars prévu par le consensus Refinitiv). Au troisième trimestre 2021, la société avait enregistré une perte par action ajustée de 1,02 dollar après un BPA de 4,07 dollars au troisième trimestre 2019 avant la pandémie. Le résultat d'exploitation ajusté s'établit à 1,47 milliard de dollars au troisième trimestre 2022 contre une perte de 61 millions de dollars au troisième trimestre 2021 et 1,50 milliard en troisième trimestre 2019.



Le transporteur a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires opérationnel de 13,2% par rapport au troisième trimestre 2019 : ses recettes ont atteint 12,9 milliards de dollars.



Les recettes tirées du trafic passagers au troisième trimestre se sont élevées à 11,65 milliards de dollars, contre 6,63 milliards au troisième trimestre 2021 et 10,48 milliards à la même période en 2019.



Le résultat net est de 942 millions de dollars, contre 473 millions au troisième trimestre 2021 et 1,02 milliard de dollars à la même période en 2019.



United Airlines s'est montrée optimiste quant à la demande malgré le ralentissement de l'économie, affirmant qu'elle s'attend à ce que "la tendance à la reprise de Covid surmonte les pressions de la récession".