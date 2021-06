United Airlines annonce une méga-commande pour préparer la reprise du trafic

(Actualisation: précision sur le carnet de commandes de United Airlines et sur la stratégie, déclaration du directeur commercial de la compagnie, déclaration d'Airbus, réaction en Bourse)

HOUSTON (Agefi-Dow Jones)--La compagnie américaine United Airlines a annoncé mardi une commande portant sur 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321neo, une transaction évaluée à plus de 30 milliards de dollars (environ 25 milliards d'euros) aux prix catalogue.

Cette commande, la plus importante passée par une compagnie aérienne américaine depuis 2011, illustre la confiance croissante des transporteurs américains sur la reprise des voyages, après la chute du trafic aérien en 2020 liée à la pandémie.

Bien que United ait réparti sa commande entre les deux grands avionneurs, celle-ci apporte un nouveau soutien au 737 MAX de Boeing. D'autres compagnies telles que Southwest Airlines et Alaska Air avaient récemment passé des commandes, permettant à Boeing d'écouler la majeure partie de son stock de 737 MAX non écoulés.

L'avion avait été cloué au sol pendant près de deux ans à la suite de deux crashs mortels, fin 2018 et début 2019, qui ont coûté la vie à 346 personnes. Boeing a un temps arrêté la production de l'avion et certains clients ont renoncé à leurs commandes alors que la pandémie s'aggravait, permettant à Airbus de gagner des parts de marché.

Après cette annonce, le titre Airbus cède 2,9%, à 107,10 euros, tandis que l'action Boeing prend 0,9% dans les échanges de préouverture à Wall Street.

Renouvellement de la flotte

Airbus a précisé mardi dans un communiqué que cette nouvelle commande de United Airlines portait le carnet de commandes de la compagnie à 120 avions de la famille A321. Une partie importante de ces nouveaux appareils sera produite dans l'usine américaine d'Airbus à Mobile, en Alabama, a ajouté l'avionneur européen.

Cette commande contribuera au renouvellement de la flotte de United Airlines, qui doit prendre livraison d'un total de 500 monocouloirs au cours des prochaines années. United a précisé qu'environ 200 de ces avions s'ajouteront à la flotte existante, tandis que 300 remplaceront des appareils vieillissants, dont environ deux-tiers de ses avions de 50 places.

United avait précédemment dévoilé son intention d'acheter 25 appareils 737 MAX supplémentaires et d'accélérer la livraison de dizaines d'autres pour répondre à la demande à court terme, mais le transporteur a déclaré que les commandes dévoilées mardi faisaient partie d'une stratégie post-pandémie plus détaillée. La compagnie entend notamment développer ses hubs de Chicago, Houston et Denver et renforcer ses vols internationaux.

L'accroissement de la flotte doit permettre une augmentation des vols de 4% à 6% par an, a précisé son directeur commercial, Andrew Nocella.

