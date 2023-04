United Airlines : atténue fortement ses pertes au 1er trimes

United Airlines publie un chiffre d'affaires de 11,4 Mds$ au titre du premier trimestre 2023, en hausse de 51% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté ressort à 667 M$, contre -747 M$ un an plus tôt.



La compagnie aérienne enregistre finalement une perte nette de 194 M$ au premier trimestre, largement atténuée par rapport au 1er trimestre 2022 (-1377 M$).



'Nous surveillons attentivement les risques macroéconomiques, mais la demande reste forte, en particulier à l'international, où nous progressons deux fois plus vite qu'au niveau national. Nous prévoyons que tous ces facteurs nous permettront d'atteindre notre objectif de BPA dilué ajusté pour l'ensemble de l'année', a commenté le directeur de United Airlines, Scott Kirby.

United Airlines cible en effet un BPA dilué ajusté compris entre 10 et 12$ pour l'exercice 2023.



