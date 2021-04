United Airlines baisse de 66% attendue au 1er trimestre par rapport à 2019

New York (awp/afp) - La compagnie américaine United Airlines a prévenu lundi que son chiffre d'affaires pour le premier trimestre devrait s'afficher en baisse de 66% par rapport à la même période de 2019, avant que la pandémie ne frappe durement le trafic aérien.

Ce recul est conforme aux prévisions de la société, qui avait prévenu en janvier qu'elle s'attendait à des revenus en baisse de 65% à 70% pour les trois premiers mois de l'année, précise un document transmis à l'autorité américaine des marchés boursiers (SEC).

United, qui doit publier ses résultats définitifs le 19 avril, souligne avoir actuellement 21 milliards de dollars de liquidités dans ses coffres.

Les compagnies aériennes ont traversé de fortes turbulences financières avec la chute des ventes de billets d'avion qui a accompagné la propagation du Covid-19 au printemps 2020.

Mais les aides du gouvernement américain et les mesures drastiques prises pour réduire les coûts leur ont permis de garder la tête hors de l'eau. Et depuis quelques semaines, elles profitent aux Etats-Unis d'un certain redémarrage du trafic aérien entre les campagnes de vaccination et les vacances de printemps.

United avait déjà indiqué début avril qu'elle allait commencer à embaucher à nouveau des pilotes de ligne pour faire face à la reprise de l'activité.

Elle a confirmé lundi avoir "observé une accélération de la demande des clients pour les voyages et les nouvelles réservations, entraînant un flux moyen de trésorerie positif" en mars.

Sur l'ensemble du trimestre, la compagnie devrait avoir réduit le rythme auquel elle brûle ses liquidités, à environ 9 millions de dollars par jour contre 19 millions par jour au quatrième trimestre 2020.

afp/rp