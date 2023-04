United Airlines dans le rouge au premier trimestre mais optimiste pour l'été

New York (awp/afp) - La compagnie aérienne américaine United Airlines a perdu de l'argent au premier trimestre mais mise pour la suite sur une forte demande pour les billets d'avion, selon un communiqué diffusé mardi.

"Nous surveillons attentivement les risques macroéconomiques, mais la demande reste forte, en particulier au niveau international, où notre croissance est deux fois plus élevée qu'aux Etats-Unis", a souligné le patron de l'entreprise, Scott Kirby, cité dans le document.

Le groupe s'attend en conséquence pour le deuxième trimestre à un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 3,5 et 4 dollars, soit plus que les 3,65 dollars prévus par les analystes, et maintient son objectif pour l'ensemble de l'année.

Au premier trimestre, United est resté dans le rouge, perdant 194 millions de dollars contre 1,4 milliard sur la même période en 2022, quand le trafic commençait à se redresser après la pandémie. Les trois premiers mois de l'année sont en général les plus tranquilles pour une compagnie aérienne.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a pourtant bondi de 51% à 11,4 milliards de dollars: la société a accueilli plus de passagers (+26%), a rempli davantage ses appareils et a vendu ses tickets plus chers.

Ses dépenses ont aussi fortement progressé, de 19% notamment pour les coûts salariaux et de 42% pour le carburant.

L'action montait de 1,5% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

afp/jh