United Airlines et Emirates vont annoncer un accord de partage de codes - sources

par David Shepardson et Alexander Cornwell

WASHINGTON/DUBAÏ, 30 août (Reuters) - United Airlines et Emirates devraient annoncer dans les prochaines semaines un accord de partage de codes, permettant aux deux compagnies d'élargir leurs offres respectives de vols, ont déclaré deux sources à Reuters.

United a adressé mardi une invitation aux journalistes pour un "événement spécial" prévu le 14 septembre à Washington et baptisé "Come fly with us" ("Venez voler avec nous"), en présence de son directeur général, Scott Kirby, et du président de la compagnie de Dubaï, Tim Clark.

La publication spécialisée Air Current a la première fait état de cette probable annonce.

United n'a pas fourni de précisions. Un porte-parole d'Emirates a confirmé que les compagnies effectueraient une "annonce conjointe" le 14 septembre à Washington mais a refusé d'en dire davantage.

Une fois les autorisations réglementaires obtenues, un partage de codes, par lesquels sont identifiés les vols commerciaux, permettrait aux deux compagnies de proposer à leurs clients des destinations qu'elles ne desservent pas pour l'instant.

Pour l'américaine United, cela permettrait notamment d'attirer des clients habitués des vols à destination de la région du Golfe.

American Airlines et Qatar Airways ont annoncé en juin un approfondissement de leur alliance stratégique créée début 2020 via un nouveau partage de codes concernant 16 pays supplémentaires. (Reportage David Shepardson à Washington et Alexander Cornwell à Dubai, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)