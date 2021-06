United Airlines : lancement d'un fonds de capital-risque

United Airlines annonce aujourd'hui le lancement de United Airlines Ventures, un fonds de capital-risque qui permettra à la compagnie d'investir 'dans des entreprises émergentes qui ont le potentiel d'influer sur l'avenir du voyage.'



Le fonds s'intéressera notamment aux concepts de durabilité qui pourraient compléter l'objectif d'United Airlines, à savoir viser le zéro émission nette en 2050, sans compter sur les compensations carbone.



Le fonds se concentrera également sur ' les développements aérospatiaux révolutionnaires et sur les technologies innovantes créatrices de valeur '.



La compagnie résume : ' Grâce à United Airlines Ventures, United continuera à tracer une nouvelle voie en accélérant la croissance des petites et moyennes entreprises à fort potentiel '.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.