United Airlines prévoit plus de 3 500 vols intérieurs pour répondre à la demande pendant les vacances.

United Airlines a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'assurer plus de 3 500 vols intérieurs en décembre, son plus grand programme intérieur depuis le début de la pandémie, cherchant à tirer parti de la demande refoulée de la période des fêtes de la part des voyageurs qui n'ont pas vu leurs amis et leur famille l'année dernière.

Le transporteur américain a déclaré que les recherches de vols pour les fêtes de fin d'année sur son site Web étaient en hausse de 16 % par rapport à 2019.

United a déclaré qu'elle proposerait de nouveaux vols vers des destinations touristiques populaires, notamment Las Vegas, à partir du Midwest américain, et qu'elle ajouterait des vols vers des destinations de ski comme Aspen à partir de ses aéroports pivots.

Les compagnies aériennes américaines devraient bénéficier de la demande de voyages nationaux et internationaux pendant la saison des fêtes, après que l'administration Biden a rouvert le pays aux voyageurs aériens entièrement vaccinés du monde entier à partir de novembre. Dans une note publiée en début de semaine, la maison de courtage Cowen a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les perspectives du quatrième trimestre pour les compagnies aériennes américaines reflètent un fort pic, probablement supérieur aux niveaux de 2019, alors que les gens commencent à planifier leurs voyages de vacances. (Reportage de Kannaki Deka à Bengaluru ; édition de Vinay Dwivedi)