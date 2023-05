United Airlines utilisera des carburants à faible teneur en carbone à San Francisco et à Londres

Le carburant aviation durable (SAF), qui utilise des matières premières telles que l'huile de cuisson usagée et l'huile de soja, est adopté dans certaines régions par des compagnies aériennes telles que Qantas Airways, Lufthansa et Cathay Pacific. United prévoit désormais de consommer environ 10 millions de gallons de SAF cette année.

"Il s'agit vraiment de créer un marché pour les carburants durables qui n'existe tout simplement pas à l'heure actuelle", a déclaré à Reuters Lauren Riley, responsable du développement durable chez United.

Les SAF représentaient moins de 1 % du carburant aviation consommé en 2022, mais l'objectif d'émissions "nettes zéro" que s'est fixé le secteur pour 2050 repose actuellement sur des SAF représentant 65 % du carburant, selon les statistiques de l'Association internationale du transport aérien (IATA). Le secteur du transport aérien est responsable de près de 3 % des émissions mondiales de CO2 et de nombreuses compagnies aériennes se sont fixé pour objectif que les FAS représentent 10 % du carburant d'ici à 2030.

United utilise désormais les SAF pour ses vols au départ de l'aéroport international de Los Angeles et de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam. Avec ce dernier ajout, United parcourra plus de kilomètres en utilisant des carburants SAF que n'importe quelle autre compagnie aérienne, a déclaré la compagnie.

United a commencé à recevoir des livraisons de SAF à l'aéroport international de San Francisco en avril et en recevra à Londres Heathrow plus tard en 2023.

United et les partenaires de son alliance Eco-Skies achèteront le carburant pour l'aéroport international de San Francisco auprès du producteur finlandais de carburants renouvelables Neste. Parmi les membres de l'alliance figurent Deloitte, Microsoft et Nike.

Dans le cadre de sa lutte contre le changement climatique, l'administration Biden s'est fixé pour objectif de produire au moins 3 milliards de gallons de SAF par an aux États-Unis d'ici à 2030.

Des producteurs tels que Neste et BP fabriquent des SAF à partir de matières premières telles que l'huile de soja, les huiles de cuisson usagées et les graisses animales. Bien qu'il réduise les émissions de carbone par rapport au carburéacteur traditionnel à base de pétrole, le SAF peut être deux à quatre fois plus coûteux à fabriquer.

"C'est un défi de rythme", a déclaré M. Riley à propos du déploiement des SAF à San Francisco et à Londres. "Comment aller plus vite ?