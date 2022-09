United annule certains vols après avoir omis d'effectuer certaines inspections de Boeing 777 - FAA

La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré que la compagnie aérienne avait révélé le problème à l'agence après un audit interne et avait proposé un plan pour terminer les inspections. United a déclaré mardi qu'elle avait annulé environ 18 vols dans la nuit de lundi à mardi et dans la matinée de mardi pour effectuer les inspections, mais qu'elle ne prévoyait pas d'annuler d'autres vols en raison de ce problème.

"Nous avons terminé les inspections sur 10 de ces avions, et nous travaillons avec la FAA pour remettre les autres en service pendant que les inspections se poursuivent au cours des deux prochaines semaines", a déclaré United mardi.

La FAA a déclaré qu'elle examinait le plan d'inspection de United "ainsi que les circonstances qui ont conduit aux inspections manquées".

En mai, la FAA a autorisé la remise en service des 52 Boeing 777 de United équipés de moteurs Pratt & Whitney (PW) 4000.

Les jets ont été cloués au sol après qu'un vol United à destination de Honolulu ait subi une panne de moteur et une pluie de débris sur les villes voisines et ait effectué un atterrissage d'urgence à Denver en février 2021. Personne n'a été blessé et l'avion a regagné l'aéroport en toute sécurité.

United a déclaré mardi que les inspections du panneau de bord d'aile de certains de ces 777-200 ne sont pas liées aux moteurs ou à des travaux récents sur les moteurs. La compagnie a déclaré que les inspections peuvent être effectuées en une nuit dans la plupart des cas.

Le problème de l'inspection a été rapporté plus tôt par le Wall Bourse Journal.