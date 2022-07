United renoue avec les bénéfices mais reste prudent sur l'avenir

New York (awp/afp) - La compagnie aérienne américaine United Airlines a renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre. Le gropue a cependant prévenu qu'une série de risques pourrait perturber son activité dans les mois à venir, tout en confirmant son objectif de marge sur l'année dans son ensemble.

La compagnie aérienne établie à Chicago a réalisé un bénéfice net de 329 millions de dollars sur les trois mois d'avril à juin. United se réfère le plus souvent à son résultat ajusté, lequel est ressorti dans le vert pour la première fois depuis le début de la pandémie, à 471 millions de dollars. Ce chiffre est néanmoins sensiblement inférieur aux prévisions des analystes.

La société affiche un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de dollars, supérieur de 6% à la même période de 2019, malgré une capacité inférieure de 15%. L'année 2019 est souvent utilisée comme base de comparaison dans le secteur aérien, du fait des conséquences de la pandémie sur l'activité des années 2020 et 2021.

Les investisseurs réagissaient mal à cette publication, l'action perdant plus de 7% dans les échanges électroniques postérieurs à la fermeture de Wall Street. Pour le troisième trimestre, United table sur une hausse de 24 à 26% du revenu par siège-kilomètre offert, un des indicateurs-clés du secteur.

L'entreprise qui fêtera bientôt ses 100 ans s'attend à dégager un bénéfice net sur l'ensemble de l'exercice 2022. "C'est plaisant de redevenir profitable", a commenté le directeur général Scott Kirby, cité dans le communiqué publié mercredi, "mais nous devons faire face à trois risques qui pourraient croître dans les 6 à 18 mois."

Le dirigeant a d'abord mentionné des "défis opérationnels qui limitent les capacités du système" de transport aérien dans son ensemble. Depuis plusieurs semaines, les compagnies font face à d'importantes difficultés pour assurer l'ensemble de leurs vols.

Des problèmes de personnel, dont le nombre est actuellement insuffisant, ont entraîné retards et annulations en cascade, en Amérique du Nord et en Europe. Scott Kirby a aussi évoqué "les prix record du carburant" et "la probabilité croissante d'une récession mondiale".

Au deuxième trimestre, le coût d'un gallon (3,78 litres) de kérosène a ainsi atteint 4,18 dollars pour United, soit plus du double du coût de l'an dernier à la même époque (+112%). Le groupe a néanmoins confirmé son objectif de 9% de marge avant impôt en 2023.

afp/vj