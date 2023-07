United Arab Bank PJSC est une banque basée aux Émirats arabes unis qui propose des services bancaires commerciaux et des produits financiers par l'intermédiaire d'un réseau de 20 agences réparties sur l'ensemble du territoire des Émirats arabes unis. La Banque est structurée en trois segments : le segment de la banque de détail comprend les dépôts des clients individuels, les prêts à la consommation, les découverts, les facilités de cartes de crédit et les facilités de transfert de fonds, ainsi que les services bancaires islamiques ; le segment de la banque d'entreprise comprend les prêts et autres facilités de crédit, ainsi que les comptes de dépôt et les comptes courants pour les entreprises et les clients institutionnels, et le segment Autres fournit des services de marché monétaire, de négociation et de trésorerie, la gestion des opérations de financement de la Banque et de sa filiale à part entière, Al Sadarah Investment Company, ainsi que les fonctions bancaires et de siège social des petites et moyennes entreprises (PME).

Secteur Banques