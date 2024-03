UNITED ARROWS LTD. est une société basée au Japon, spécialisée dans la vente au détail de vêtements. La société est engagée dans la planification, l'achat et la vente de vêtements tels que des vêtements pour hommes et femmes et des produits connexes. La Société est engagée dans l'importation, la vente au détail et en gros de vêtements et de chaussures, la vente au détail de vêtements et d'articles personnels, la vente au détail d'ornements en argent et de vêtements en cuir sous la marque CHROME HEARTS, ainsi que la fourniture de services de conseil pour soutenir la transformation numérique des entreprises par les filiales.

Secteur Détaillant habillement et accessoires