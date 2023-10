United Bancshares, Inc. est une société holding financière. Sa principale filiale est The Union Bank Company (Union Bank). Ses activités principales sont menées par l'intermédiaire de ses filiales, Union Bank et UBC Risk Management, Inc. (UBC Risk Management). Union Bank est une banque communautaire à service complet qui propose une gamme complète de services bancaires aux entreprises et aux particuliers. Union Bank propose une gamme de services de dépôt, notamment des comptes chèques, des comptes d'épargne et des comptes du marché monétaire, des certificats de dépôt et des comptes de retraite individuels. Des services de gestion de patrimoine sont proposés par Union Bank par le biais d'un accord avec LPL Financial LLC, un courtier/commerçant enregistré. Les produits de prêt de la Union Bank comprennent des prêts immobiliers commerciaux et résidentiels, des prêts agricoles, des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers, divers types de prêts à la consommation et autres. UBC Risk Management est une filiale d'assurance captive qui assure diverses polices de responsabilité civile et de dommages matériels pour la société.

Secteur Banques