United Bankshares, Inc. est une société holding financière. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, se consacre principalement à la banque de proximité et à la banque hypothécaire. Les services bancaires proposés sont l'acceptation de dépôts sur des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes à terme et des comptes du marché monétaire ; l'octroi et la gestion de prêts personnels, commerciaux et de prêts sur plan, ainsi que l'octroi de prêts à la construction et de prêts immobiliers. Ses segments comprennent la banque de proximité et la banque hypothécaire. Le segment de la banque de proximité comprend à la fois les prêts commerciaux et les prêts à la consommation et fournit aux clients des produits tels que les prêts commerciaux, les prêts immobiliers, le financement des entreprises et les prêts à la consommation. En outre, le segment de la banque de proximité fournit également divers produits de dépôt. Le secteur de la banque hypothécaire se consacre principalement à la création et à l'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels destinés à être vendus sur le marché secondaire, par l'intermédiaire des filiales bancaires hypothécaires de la société, George Mason Mortgage, LLC et Crescent Mortgage Company.

Secteur Banques